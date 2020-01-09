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9 января, четверг  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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Трамп толкает Иран под новый удар

Трамп с помощью санкций поставил Иран в безвыходное положениеФото: REUTERS/Marco Bello
Вопреки заявлениям о деэскалации конфликта между США и Ираном, обе стороны развивают политику конфронтации. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран из-за его ядерной программы. По мнению экспертов, Дональд Трамп ставит Исламскую Республику в безвыходное положение, которое может привести только к войне. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Нет ничего плохого в священнике-таксисте

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
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Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

Олег Хавич, политический аналитик
Вице-спикеру польского Сейма от левых грозит тюрьма за то, что он назвал солдат Красной армии освободителями Польши, один из районов Праги установит памятник гитлеровским коллаборантам… Далее везде? Подробности...
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Новость ржачная, ситуация страшная

Николай Гурьянов, журналист
Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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              Трамп толкает Иран под новый удар

              Трамп с помощью санкций поставил Иран в безвыходное положение   9 января 2020, 14:00
              Фото: REUTERS/Marco Bello
              Текст: Алексей Нечаев

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              Вопреки заявлениям о деэскалации конфликта между США и Ираном, обе стороны развивают политику конфронтации. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран из-за его ядерной программы. По мнению экспертов, Дональд Трамп ставит Исламскую Республику в безвыходное положение, которое может привести только к войне.

              После пятидневного балансирования на грани войны США и Иран все-таки обменялись сообщениями о деэскалации возникшего между ними конфликта. Об этом в четверг сообщила британская Financial Times. По информации издания, контакт по неофициальным каналам был осуществлен при посредничестве Швейцарии.

              Позже постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности международной организации письмо, где заявила о готовности Вашингтона начать переговоры с Ираном. По ее словам, Штаты готовы к переговорам без предварительных договоренностей и стремятся «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима».

              Однако в Тегеране предложение Вашингтона отвергли. «До тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности в отношениях, переговоры не имеют никакого смысла», – сказал постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, добавив, что беспрецедентные санкции США в отношении Тегерана противоречат международным нормам.

              При этом ранее Тахт-Раванчи заявил, что Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.

              Напомним, в среду ночью в ответ на убийство Сулеймани Иран нанес удары по военным объектам США в Ираке. Затем Дональд Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!». При этом, по словам Трампа, Штаты собираются ввести против Ирана новые санкции и не допустить создания Тегераном ядерного оружия. В ООН такое заявление Трампа расценили как шаг к деэскалации.

              Таким образом краткосрочная угроза крупномасштабных военных действий между США и Ираном миновала, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По словам сенатора, между Тегераном и Вашингтоном произошло «своего рода «обнуление» претензий, когда каждая из сторон считает себя победителем, каждая оставила за собой «последнее слово».

              «Начинается новая игра – «кто первый моргнет», и эта игра по любому лучше новых авиаударов и новых атак на посольства. Отдельная часть этой игры – «ядерная сделка», которую Вашингтон будет как ни в чем не бывало пытаться реанимировать на своих условиях, хотя Тегеран свои условия уж точно не сдаст теперь ни при каких обстоятельствах. Вопрос теперь в согласованности подходов остальных участников СВПД. И в судьбе санкций, разумеется», – заключил Косачев.

              В то же время председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Трамп «поступил здраво», отступив от своих угроз в адрес Ирана. «Ни один республиканец, включая «ястребов», не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на нее решился. Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее», – написал Пушков в своем Twitter.

              В свою очередь телеведущий Владимир Соловьев полагает, что Трамп гораздо менее эмоционален, чем может показаться, и крайне прагматичен. «Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций. Санкции воспринимает как метод ведения войны», – отметил телеведущий в своем Telegram-канале.

              При этом Трамп «легко играет на повышение ставок, прекрасно понимая, что расположение военных баз дает США колоссальное преимущество для проведения спецопераций и нанесения ударов по территории противника». «Нагнетание санкционного давления, бряцание оружием, психологическое давление, кажется, что удар неминуем и... заход на новые санкции», – подчеркнул Соловьев.

              Эксперты также отмечают, что своими действиями президент США подтолкнул Иран к отказу от ключевого ограничения в «ядерной сделке», касающегося строительства центрифуг. «И теперь Иран поставлен в совершенно безвыходное положение», – считает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.

              «Фактически объявлен курс на смену режима в Иране без всякой попытки скрыть это намерение. Добиваться этого США планируют при помощи удушающих экономических санкций и угроз начать масштабную войну в случае любых попыток сопротивления, будь то создание ядерной программы, реализация стратегии региональной экспансии, чем как раз занимался Сулеймани, или повторение недавних чисто символических ударов со стороны Ирана по американским объектам», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД.

              Потому заявления Вашингтона и Тегерана о деэскалации не имеют под собой реальных оснований, отметил собеседник. По его мнению, ситуация скорее развивается в обратном направлении. «Несмотря на то, что Трамп говорил о дипломатии, мы не видим никаких намеков на это. Если прежнее руководство США требовало от Ирана отказаться от ядерной программы в обмен на снятие санкций, то сегодня ничего похожего не происходит. Американские санкции останутся в силе, грубо говоря, навсегда», – предположил Межуев.

              Он отметил, что сегодня существуют два варианта развития ситуации. Либо между Тегераном и Вашингтоном пройдут тайные переговоры при посредничестве других стран, как это было при Бараке Обаме, «но это наименее вероятный сценарий». Либо Трамп ждет формальный повод для начала полномасштабных военных действий.

              По словам эксперта, «самое опасное в этой ситуации, что к Ирану не предъявляется никаких требований».

              «Что должен сделать Тегеран, чтобы вернуться хотя бы в пространство глобальной экономики? Какие действия предпринять, кроме как покончить с собой?

              Ничего по этому поводу со стороны США не слышно. Даже от Саддама Хусейна требовалось разоружиться, хотя оружие, о котором шла речь, оказалось фикцией. Сейчас Трамп от Ирана не требует ровным счетом ничего. Имеется в виду простое «прекратите существовать», – пояснил собеседник.

              «И скорее всего Иран продолжит реализацию ядерной программы, потому что единственный вариант защититься от США – это объявить о наличии ядерной бомбы. Но американская разведка быстро вычислит этот факт и начнется война. Мир еще не отступил от пропасти, у которой оказался в результате убийства Сулеймани», – заметил Межуев.

              Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также согласился с тем, что отношения между Ираном и США останутся напряженными. «Между странами существует не просто недоверие, а глубокая враждебность. Предлагая переговоры, Трамп одновременно усиливает экономическое давление и санкционный режим. Поэтому на протяжении ближайшего года, по крайней мере, до президентских выборов в США, мы не увидим позитивных сдвигов», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

              При этом стороны продолжат взаимную демонстрацию силы и провокации, предполагает эксперт. «Объектами давления со стороны Ирана могут оказаться союзники США в регионе. В первую очередь – это Израиль и консервативные монархии Персидского залива. А США попытаются еще больше усилить санкционный режим, в том числе оказывая давление на своих союзников, которые не готовы к этим санкциям присоединиться. Здесь тоже есть риск для дальнейшего обострения», – пояснил собеседник.

              «Потому если Трамп хочет договориться с Тегераном, в том числе по новой «ядерной сделке» – Вашингтону нужно идти по пути снятия санкций и вовлечения Ирана в глобальную торговлю, не препятствуя инвестициям в эту страну. Переговоры об этом могут идти. К тому же Меркель скоро приезжает в Москву, и этот вопрос будет одним из основных в ходе переговоров с президентом России», – резюмировал Кортунов.

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