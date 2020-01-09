США и Иран обменялись сообщениями о деэскалации

Соединенные Штаты и Иран обменялись сообщениями по деэскалации возникшего между ними конфликта при помощи неофициального канала передачи информации, сообщила британская Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, контакт был осуществлен в ночь на среду при посредничестве Швейцарии, передает ТАСС.

При этом издание делает вывод, что сделанное ранее заявление президента США Дональда Трампа по Ирану свидетельствует о том, что Вашингтон и Тегеран делают шаг назад от пятидневного балансирования на грани войны.

Напомним, в среду ночью Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».

В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации. В Госдуме слова Трампа назвали первым случаем в американской истории, когда США «проглотили» массированный удар по американской военной базе.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.

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