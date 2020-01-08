В Госдуме отметили уникальность заявления Трампа по Ирану

Председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов назвал реакцию президента США Дональда Трампа первым случаем в истории, когда США «проглотили» массированный удар по их военной базе.

«Заявление Трампа по Ирану. Первый известный мне случай в американской истории: США «проглотили» массированный удар по их военной базе. Трамп не будет отвечать. Или президент уникален. Или Соединенные Штаты уже не те», – написал Никонов на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Трамп, комментируя ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке, заявил, что США не хотят использовать свою военную мощь, так как экономический потенциал является лучшим сдерживающим фактором против Ирана.

Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам пощечиной США.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.

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