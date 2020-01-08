Трамп сделал первое заявление после ракетных атак Ирана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с нанесением ракетных ударов Ираном по американским военным объектам в Ираке.

«Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб. Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире!» – написал Трамп в своем Twitter, пообещав сделать подробное заявление позднее.

Как заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.

В среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В Белом доме и Пентагоне подтвердили сообщения об ударах по объектам США в Ираке.

В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

Вопреки этому президент США Дональд Трамп отказался выводить войска США из Ирака.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.

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