Politico: Франция и Германия поспорили о включении Британии и Канады в программу закупок оружия

Tекст: Мария Иванова

По данным Politico, Германия возглавила инициативу по расширению участия в программе совместных закупок оружия, предложив включить в нее Британию и Канаду. Однако эта идея встретила сопротивление со стороны Франции, которая выступила категорически против участия Лондона. Французский посол выразил обеспокоенность, что такое решение может задержать реализацию программы.

Франция также стремится использовать обсуждение оборонного соглашения с Британией в качестве рычага для получения более выгодных прав на рыболовство. Планы по включению не входящих в ЕС стран, таких как Британия и Канада, обсуждались в рамках программы SAFE, которая предусматривает выделение 150 млрд евро на оборону в виде дешевых кредитов.

Основной вопрос заключается в том, будут ли Британия, Канада и США допущены к совместным закупкам. Согласно первоначальной схеме Еврокомиссии, они не включены в число участников, так как не имеют действующего оборонного соглашения с ЕС. Предложение ограничивает совместные закупки странами, такими как Украина, Норвегия и Исландия, а также кандидатами на вступление в ЕС и теми, кто уже имеет партнерство в сфере безопасности с Брюсселем.

Германия, наряду с Нидерландами и Швецией, поддерживает идею расширения схемы совместных закупок на Британию и Канаду. При этом, среди стран ЕС существуют различные подходы к решению этого вопроса. Некоторая группа стран также выступает за более активное участие США в программе.

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