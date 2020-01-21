ВОЗ предупредила о распространении коронавируса из Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможном распространении новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и других странах.

«Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения», – сказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, отметив, что «эти цифры быстро меняются», передает ТАСС.

«Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах», – добавил он. На данный момент за пределами Китая зафиксированы четыре случая: два в Таиланде и по одному в Японии и Республике Корея.

Экстренное заседание чрезвычайного комитета ВОЗ в связи со вспышкой нового коронавируса назначено на 22 января.

Ранее сообщалось, что от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибли шесть человек, 227 человек находятся в больницах под наблюдением врачей. Также было установлено, что вирус передается от человека к человеку.

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. В начале января специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый вид коронавируса.