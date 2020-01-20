ВОЗ созвала чрезвычайное заседание из-за нового вируса

Всемирная организация здравоохранения созывает в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в заявлении ВОЗ.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее комитет по здравоохранению КНР подтвердил случаи передачи нового типа коронавируса от человека к человеку. Новым вирусом заразились 14 медиков.

До этого муниципальный комитет по здравоохранению сообщил о гибели нескольких человек от нового типа коронавируса 2019-nCoV. Всего инфицировано 198 человек.

О первом подтвержденном случае заражения вирусом заявили также в Южной Корее.

31 декабря стало известно о вспышке неизвестной пневмонии в Китае. Возбудителем болезни оказался новый вид коронавируса.