Новый коронавирус достиг Южной Кореи

В Южной Корее заявили о первом подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, сообщили СМИ.

Китаянка, прибывшая в аэропорт Сеула, страдала лихорадкой и испытывала респираторные проблемы. Обследование дало положительный результат на новый тип коронавируса, передает RT со ссылкой на «Ренхап».

На прошлой неделе она ездила в китайский город Ухань в провинции Хубэй.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибли три человека, общее число инфицированных достигло 198.