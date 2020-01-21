Для заразившихся пневмонией нового типа в Китае создали специальные госпитали

В Центральном Китае создали девять специальных госпиталей для заразившихся пневмонией нового типа, еще 61 клиника ведет прием пациентов с подозрением на заболевание, сообщил комитет города Ухань по вопросам гигиены и здравоохранения.

По последним данным, в Китае зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии: в Ухане, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР. Трое заболевших умерли, передает ТАСС.

Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Уханя диагностировал пневмонию нового типа у 15 медицинских работников, еще один находится под подозрением. В городе всемерно усилен контроль над распространением вируса, принимаются срочные меры по защите медперсонала. В населенном пункте образована экспертная медицинская группа из 25 человек, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными со вспышкой заболевания.

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый вид коронавируса, передающийся от человека к человеку. В понедельник новый вирус достиг Южной Кореи, а в Китае появились первые погибшие от неизвестной науке пневмонии. В тот же день ВОЗ созвала чрезвычайное заседание из-за нового вируса.

В Роспотребнадзоре оценили опасность ситуации.

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