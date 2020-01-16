В Минобороны заявили о наращивании США воинского контингента на Ближнем Востоке

Вместо вывода подразделений США продолжают наращивать воинский контингент на Ближнем Востоке, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, распространенном Минобороны.

В заявлении указывается, что «вместо анонсированного вывода американских подразделений, который, несомненно, способствовал бы снижению напряженности в регионе, США продолжают нагнетать обстановку, наращивая свой воинский контингент в странах Ближнего Востока», передает ТАСС.

«Решительно осуждаем продолжающиеся вооруженные атаки США, нарушающие международное право, подрывающие суверенитет государств и угрожающие стабильности и безопасности в регионе в целом», – подчеркивается в документе.

Указывается также, что американская сторона поспособствовала обострению обстановки во всем Ближневосточном регионе вследствие убийства иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака.

Таким образом, США любыми способами пытаются поддерживать очаги напряженности в Сирии, чтобы обосновать легитимность своего присутствия на территории республики, необходимого «для сохранения возможности как можно дольше безнаказанно разграблять полезные ископаемые страны».

«Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Ближневосточном регионе, строго соблюдать суверенитет государств и принципы Организации Объединенных Наций на применение силы», – подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных сил, так как иранские силы «являются очень боеспособным противником», у которого есть «потенциал, позволяющий наносить удары по американцам».

Напомним, на площадке клуба «Валдай» пришли к выводу, что Тегеран оказался в выигрыше от последнего обострения ситуации в регионе.

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