США оценили военный потенциал Ирана

Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных сил, сообщил министр Армии США Райан Маккарти.

По его словам, ведомство, рассматривает возможность направить в регион «дополнительный потенциал». Решение должен принять глава Пентагона Марк Эспер, передает ТАСС.

В частности, на Ближний Восток могут направить «различные вспомогательные» подразделения, например, «отвечающие за ПРО».

Маккарти считает, что иранские силы «являются очень боеспособным противником», у которого есть «потенциал, позволяющий наносить удары по американцам».

Министр Армии США – гражданское лицо не является членом президентского кабинета, подчиняется главе Пентагона.

Напомним, на площадке клуба «Валдай» пришли к выводу, что Тегеран оказался в выигрыше от последнего обострения ситуации в регионе.

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