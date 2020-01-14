Microsoft прекратила техподдержку Windows 7

Американская компания Microsoft объявила о прекращении со вторника технической поддержки и выпуска обновлений для операционной системы Windows 7.

«После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января. Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки», – приводит сообщение компании ТАСС.

Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.

Напомним, 4 января Microsoft предупредила о скором прекращении поддержки Windows 7.

Операционная система Windows 7 официально была представлена 22 октября 2009 года.