Apple и Foxconn уличили в нарушении трудового законодательства Китая

Американская компания Apple и ее главный подрядчик Foxconn нарушили трудовое законодательство Китая, злоупотребив наймом временных сотрудников на завод по производству смартфонов iPhone в китайском Чжэнчжоу, свидетельствует расследование неправительственной организации China Labor Watch (CLW).

По данным Bloomberg , число временных работников на заводе Foxconn в Китае в августе превышало 50%, тогда как по китайскому законодательству их должно быть не более 10%, передает ТАСС.

При этом в сентябре в связи с возвращением многих временных работников к обучению в школах их количество снизилось до 30%, но и это является нарушением трудового кодекса в КНР.

При этом, по данным CLW, временные работники не имеют права на оплачиваемый отпуск, социальное страхование и прочие преимущества, основную зарплату им выплачивают сторонние компании, в то время как Foxconn напрямую не заключает с ними контракты, также они имеют право получить статус официальных спустя три месяца работы на корпорацию, но компания не предоставила им такой возможности.

В Apple согласились с претензиями китайской стороны.

«[Apple] работает в тесном сотрудничестве с Foxconn для разрешения данного вопроса», – говорится в заявлении американской компании.

В Foxconn также признали случаи нарушения трудового законодательства, но указали на добровольный характер сверхурочной работы.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп посулил Apple «большие проблемы» в случае отказа закрыть заводы в Китае. Угрозы Трампа в адрес Apple обрушили биржи в США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД