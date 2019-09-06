Эксперт оценил позицию патриарха Иерусалима по церковному расколу на Украине

«Слова Иерусалимского патриарха – это отрадный знак. Теперь позиция иерархов православных Церквей, которые не признают раскольнических действий ПЦУ, станет еще более весомой», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Владислав Петрушко. Так он прокомментировал позицию Иерусалимского патриарха Феофила III, заявившего, что он признает на Украине только Украинскую православную церковь.

«Отрадно, что такое заявление прозвучало, поскольку обычно греческие церкви (к которым относится и Иерусалимская) проявляют солидарность с Константинополем. Но, тут надо учитывать, что Иерусалимская церковь, в хорошем смысле, весьма консервативная среди греческих церквей», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

Накануне стало известно: иерусалимский патриарх Феофил III заявил, что признает на Украине только одну каноническую церковь – Украинскую православную церковь во главе с митрополитом Онуфрием (самоуправляемую церковь в составе Московского патриархата).

Патриарх Иерусалима особо подчеркнул, что раскол, по мнению святых отцов, является «самым тяжким грехом против Божественной любви, которая лежит в основе церковного единства». Это первое заявление предстоятеля старейшей из поместных православных церквей о церковной ситуации на Украине.

Особенно важно, что это заявление прозвучало в преддверии Собора, который в октябре состоится в Элладской церкви, которая объединяет большинство православных верующих в Греции, отметил Петрушко. Он называется Большой Синод или Синод иерархии Элладской церкви. Фактически это Архиерейский Собор, который должен рассмотреть «украинский вопрос», поделился собеседник.

«Есть опасения, что на Элладскую церковь могут оказать давление в плане признания так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ). И тут позиция Иерусалима может оказать большое влияние на иерархов Элладской церкви.

Тем более, что среди них многие иерархи уже высказывали аналогичную точку зрения – признавали только одну Церковь Украины – каноническую, во главе с митрополитом Онуфрием. Поэтому позиция Иерусалимской церкви, это конечно очень отрадный знак», – подчеркнул Владислав Петрушко.

Собеседник также напомнил, что ни одна поместная Церковь, за исключением собственно Константинопольского патриархата, выдавшего томос «Православной церкви Украины» на сегодняшний день не признала законность существования ПЦУ.

«Однако один из иерархов Элладской православной церкви, митрополит Лангадский Иоанн (Тассиас), к сожалению, участвовал этим летом в богослужении, которое возглавлял глава ПЦУ, так называемый, митрополит Епифаний, – отметил Петрушко. – Правда, потом митрополит Иоанн сделал оговорку, что он присутствовал как частное лицо, что не представлял Элладскую церковь. Более того, в Лангадской митрополии служил и кто-то из иерархов так называемой «Православной церкви Украины». Там видимо, глубокая позиция иерарха на этот счет. Так что да, к сожалению, есть иерархи, которые в большей степени склонны к поддержке ПЦУ»,

Безусловно, заявление Церкви Иерусалима повлияет на позицию колеблющихся поместных церквей, не определившихся в своем отношении к украинскому вопросу, отмечает эксперт. «Они и до сих пор не признавали такую раскольническую структуру, как ПЦУ, несмотря на очевидное давление, которое на них оказывали. Как со стороны Константинополя по церковной линии, так и со стороны неких политиков в Греции и ряде других стран, зависимых от США. Теперь, когда прозвучал голос Иерусалимского патриарха Феофила III, позиция иерархов относительно неприятия раскола станет еще более весомой», – заключил Петрушко.

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