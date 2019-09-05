Иерусалимский патриарх признал только одну украинскую церковь

Иерусалимский патриарх Феофил III в ходе беседы с митрополитом Минским и Заславским Павлом заявил, что признает на Украине только Украинскую православную церковь во главе с митрополитом Онуфрием, сообщает Московский патриархат.

«Я признаю только одну православную церковь на Украине, которую возглавляет митрополит Онуфрий», – цитирует Иерусалимского патриарха сайт Московского патриархата.

Феофил особо отметил, что раскол, по мнению святых отцов, является «самым тяжким грехом против Божественной любви, которая лежит в основе церковного единства».

Это первое официальное заявление Феофила по поводу церковного раскола на Украине.

В декабре 2018 года две неканонические (раскольнические) церкви – УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) – объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Позднее руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», игнорируя тот факт, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине – Украинская православная церковь (Московского патриархата).

В РПЦ заявляли, что на Украине после этих событий появилось «преследуемое большинство».