На Украине появилось «преследуемое большинство»

Вмешательство Вселенского патриархата в церковные дела на Украине послужило причиной того, что прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране стали преследуемым большинством, заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Характер обсуждений Элладской церкви вопроса неканонической православной церкви Украины (ПЦУ) свидетельствует о беспрецедентной остроте этой проблемы, отметил в своем телеграм-канале Легойда.

По его словам, РПЦ всегда свидетельствовала о том, что важнейшим фактором в дискуссии о признании ПЦУ должна быть забота о православных украинцах, прихожанах канонической УПЦ, которые «в результате вмешательства Фанара» стали преследуемым радикалами большинством.

«Любая поддержка ПЦУ поместными церквами может привести только к еще большему разделению внутри украинского общества, усугублению раскола и эскалации ненависти», – подчеркнул Легойда.

Напомним, созданные Элладской православной церковью комиссии не поддержали предложение признать ПЦУ.

В декабре 2018 года две неканонические (раскольнические) церкви – УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) – объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Позднее руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», игнорируя тот факт, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине – Украинская православная церковь (Московского патриархата).