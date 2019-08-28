Комиссии греческой церкви отказались признавать «новую церковь» Украины

Созданные Элладской (Греческой) православной церковью комиссии не поддержали предложение признать «новую церковь» Украины, вопрос передадут на рассмотрение Синода Иерархии, сообщил источник в церковных кругах.

В Афинах 26-28 августа проходит Постоянный Синод Элладской церкви. Ряд СМИ сообщили, что на Синоде будет принято решение по украинскому вопросу, однако источник в церковных кругах опроверг эту информацию.

«Постоянный Синод Элладской церкви не может решить этот вопрос. Эта тема может обсуждаться только на Иерархии. Не может обсуждать вопрос малый синод, только большой, который проходит раз в году – в октябре. Или если пройдет внеочередное заседание», – заявил РИА «Новости» источник.

По его словам, для изучения вопроса законности предоставления автокефалии было создано две комиссии – одна по каноническим проблемам и другая по экклезиологии.

«Комиссия, которую возглавил митрополит Навпактский Иерофей, ранее закончила работу, передала свой текст. Вторая комиссия Хризостома Патрского, ее текст обсуждает в эти дни Синод, чтобы посмотреть, может ли Греческая церковь признать новую украинскую церковь. Обе комиссии имеют возражения, серьезные возражения по вопросу, надо ли признавать. И каждая объяснила причины», – сказал источник.

Он также подчеркнул, что в докладах нет ничего положительного для Константинопольского патриарха, требующего признания автокефалии для «новой церкви» Украины.

Синод Иерархов с участием всех 80 митрополитов должен будет решить, признавать ли украинских раскольников, добавил он. «Я думаю, однако, что найдется очень мало греческих митрополитов, которые признают такое раскольническое больное положение», – сказал церковный источник.

По его словам, священники у Епифания не были рукоположены. «Они не имеют хиротонии, у них нет апостольского преемства. Это серьезная проблема, которую должна была решить патриархия Константинополя. На этом настаивают все богословы», – подчеркнул источник, отметив также, что на Греческую церковь оказывается «очень большое давление».

Он добавил, что «патриархия Константинополя, если она хочет спасти свой авторитет, свое достоинство, должна созвать всеправославный Синод по единственному вопросу – Украине».

В декабре 2018 года две неканонические (раскольнические) церкви – УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) – объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Позднее руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», игнорируя тот факт, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине – Украинская православная церковь (Московского патриархата).

Спустя несколько месяцев после создания ПЦУ бывший глава Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.