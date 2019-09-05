Атомные ледоколы типа «Лидер» обещали сделать «почти полностью» российскими

Директор департамента локализации техники и технологий Роснефти Константин Лаптев заявил, что атомные ледоколы типа «Лидер» будут почти полностью российскими.

«Что касается уровня локализации данных ледоколов (типа «Лидер» – ред.), то с учетом типа судового оборудования, устанавливаемого на них, в частности энергетической установки, можно с уверенностью сказать, что это будут практически полностью российские суда», – сказал Лаптев на Восточном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в данный момент идет работа по проектированию судна, начата разработка рабоче-конструкторской документации. «И согласно предварительному графику, начало строительства судна (резка стали) запланировано на 2020 год», – сообщил Лаптев, подчеркнув, что верфь «Звезда» сможет сама полностью построить ледоколы.

Судостроительный комплекс «Звезда» – это строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения в городе Большой Камень Приморского края.

«... Производственные мощности ССК «Звезда» в кооперации с АО «ДВЗ «Звезда», входящим в группу АО «ДЦСС» и имеющим опыт работы с атомными энергетическими установками, позволяют обеспечить выполнение всего объема работ по строительству ледоколов типа «Лидер», – отметил он.

Однако Лаптев, заявил, что при необходимости возможны и варианты межзаводской кооперации по строительству ледокола, например, с предприятиями ОСК.

Напомним, атомоходы проекта 10510 «Лидер» должны стать самыми мощными атомными ледоколами в мире. Планируется построить три ледокола «Лидер». Общая стоимость создания судна – более 100 млрд рублей.

Ранее Росатом заявил, что планирует заключить контракт на строительство ледокола «Лидер» не позже первого полугодия 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что новейшие ледоколы решат вековую проблему российского Военно-морского флота.

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