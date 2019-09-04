Названы сроки заключения контракта на ледокол «Лидер»

Росатом планирует заключить контракт на строительство ледокола «Лидер» не позже первого полугодия 2020 года, сообщил глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

«Надеемся, максимум в первом полугодии следующего года контракт на строительство будет подписан», – передает ТАСС слова Рукши на заседании международного общественного cовета Северного морского пути в рамках Восточного экономического форума.

По плану правительства, на строительство ледокола мощностью 120 МВт в 2020 году будет выделен первый транш в размере 16,958 млрд руб. Планируется, что бюджетные инвестиции будут выделяться на строительство ледокола ежегодно до 2027 г. включительно. Ожидается, что ледокол «Лидер» первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 метров.

Напомним, в июне газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что новейшие ледоколы решат вековую проблему российского Военно-морского флота.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД