Новак анонсировал переговоры с Белоруссией по цене на газ

Переговоры с Белоруссией по цене газа состоятся уже в ближайшее время, сообщил министр энергетики России Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Новак заявил, что в данный момент ведутся консультации, «в ближайшее время планируем встретиться, будем проводить переговоры (с белорусской стороной)», передает РИА «Новости».

Напомним, пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Ранее в Белоруссии заявили, что активная фаза переговоров по вопросу стоимости российского газа ожидается в сентябре.

В июле министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что Москва и Минск договорились к 2021 году сформировать единые отраслевые рынки.