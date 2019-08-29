В Белоруссии назвали срок начала активной фазы переговоров с Россией по газу

Активная фаза переговоров по вопросу стоимости российского газа ожидается в сентябре, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

«Активная фаза переговоров по цене на газ с Россией начнется в сентябре», – приводит его слова БелТА.

В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Глава республики Александр Лукашенко хотел, чтобы Москва снизила стоимость голубого топлива до внутрироссийского уровня. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная – 127 долларов за 1 тыс. кубометров на границе.

В июле министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что Москва и Минск договорились к 2021 году сформировать единые отраслевые рынки.

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