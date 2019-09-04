Женщина попала в реанимацию в Москве из-за храпа мужа

Туристку из Бразилии госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц – женщина выпила слишком много снотворного, чтобы не слышать храп мужа.

Муж туристки рассказал, что в ночь на 3 сентября они вместе пили алкогольные напитки в ресторанах. Вернувшись в отель, пострадавшая решила принять снотворное, чтобы не слышать храпа. После ей стало плохо, бразильянку госпитализировали, передает РЕН ТВ.

Врачи диагностировали у женщины отравление медикаментами.

Мужчина отметил, что супруга постоянно пила снотворное, чтобы храп не мешал ей спать. Полиция проводит проверку по факту госпитализации туристки.

Ранее пациентка больницы в Москве убила соседку по палате из-за храпа.