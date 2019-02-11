Пациентка больницы в Москве убила соседку по палате из-за храпа

В московской ГКБ №13 пациентка зарезала раскладным ножом соседку по палате из-за того, что та храпела и мешала спать.

В ночь с воскресенья на понедельник около 01.00 в одной из палат отделения гнойной хирургии, где после запоя начали приходить в сознание две женщины, раздались крики. Прибежавший на крики сторож увидел, что одна из женщин находится в крови, а другая держит в руке складной ножик и кричит, пишет «Московский комсомолец».

Для бившейся в припадке убийцы персонал больницы вызвал специализированную помощь, и женщину доставили в психиатрическую лечебницу. По предположениям медиков, после трех дней без алкоголя у нее наступил абстинентный синдром, в результате чего она сошла с ума.

Жизнь второй женщины с двумя ножевыми ранениями врачи спасти не смогли: она скончалась к утру. Сообщается, что погибшая работала в Чертаново дворником и не имела родных.