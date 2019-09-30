Наказание для уклонистов от армии предложили многократно усилить

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.

«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно – в шесть раз», – сказал Бурдинский в эфире «Россия-24», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что штрафы грозят тем, кто не сообщает в военкомат о смене места жительства или работы.

Кроме того, начальник управления отметил снижение количества уклонистов в России. Так, в 2014 году их насчитывалось около 6 тыс. человек, а сейчас примерно – 1,6 тыс. призывников.

Он также уточнил, что в чаще всего уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.

Ранее главный военный прокурор также сообщал, что в 2019 году число уклонистов от армии в России сократилось на треть.

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