В России на треть сократилось число уклонистов от армии

В 2019 году на треть сократилось число россиян, уклоняющихся от срочной службы в армии, заявил заместитель генерального прокурора России – главный военный прокурор Валерий Петров.

«Хочу отметить определенные положительные итоги нашей работы на этом направлении. В текущем году более чем на 18% сократилось число преступлений против военной службы, на треть снизилось количество уклонений от ее прохождения» – цитирует Петрова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что сохраняются ряд проблем, которые могут быть решены путем совместных усилий военных прокуроров, органов военного управления, органов безопасности в войсках и военных следователей. Петров подчеркнул, что обеспечение безопасной службы является главной задачей ведомства.

В ходе заседания обсуждались вопросы улучшения условий безопасного прохождения службы, предупреждения преступлений в коллективах. Отмечается, что по итогам обсуждения был определен ряд дополнительных мер для их решения.

В июле министр обороны Сергей Шойгу также отметил снижение числа уклонистов от армейской службы.