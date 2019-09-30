Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге из-за птицы

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Краснодара в Иркутск, вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга из-за столкновения с птицей, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Экипаж воздушного судна Airbus A320, выполняющего рейс U6699 по маршруту Краснодар – Иркутск, после взлета из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей. Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово», – передает РИА «Новости» ссообщение авиакомпании.

Там добавили, что посадка прошла благополучно. Для отправки пассажиров в пункт назначения будет предоставлено резервное воздушное судно. Планируемое время вылета – 10.55 мск.

Отметим, что птицы стали настоящей проблемой для «Уральских авиалиний».

15 августа самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы. В результате двигатели отказали и произошло возгорание силовых установок.

30 августа самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Санкт-Петербург – Худжанд (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) из-за поврежденного птицами колеcа.

В минувшую пятницу самолет «Уральских авиалиний» Airbus-319, выполнявший рейс Москва – Екатеринбург, столкнулся с птицами при вылете из аэропорта Домодедово.

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