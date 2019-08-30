Самолет «Уральских авиалиний» пострадал из-за птиц

Самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Санкт-Петербург – Худжанд (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) из-за поврежденного птицами колеcа, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«После вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены перья птиц. Самолет готовится к вынужденной посадке в Кольцово», – передает ТАСС сообщение авиакомпании.

Позднее «Уральские авиалинии» сообщили, что самолет благополучно приземлялся в аэропорту Екатеринбурга, никто из пассажиров не пострадал.

«При осмотре ВПП были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц, в связи с чем борт вынужденно сел в Кольцово», – уточнили в авиакомпании.

15 августа самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы. В результате двигатели отказали и произошло возгорание силовых установок.

Напомним, в понедельник после инцидента с аварийной посадкой самолета в кукурузном поле аэропорт Жуковский совместно с ЛИИ им. Громова начал работу над комплексным улучшением работы орнитологической службы.

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