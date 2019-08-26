Аэропорт Жуковский занялся улучшением орнитологической службы

После инцидента с аварийной посадкой самолета в кукурузном поле аэропорт Жуковский совместно с ЛИИ им. Громова начал работу над комплексным улучшением работы орнитологической службы, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Международный аэропорт Жуковский совместно с оператором аэродрома Раменское – Летно-исследовательским институтом имени М. Громова – приступил к реализации мер для комплексного улучшения работы орнитологической службы», – передает РИА «Новости» сообщение аэропорта.

Профинансирована модернизация, приобретение и внедрение нового оборудования для отпугивания птиц. Оно уже устанавливается и вводится в эксплуатацию специалистами ЛИИ.

«Для ускорения работ мы приняли решение максимально поддержать начатую ЛИИ модернизацию и разделить затраты на приобретение новейшего оборудования. Мы коммерческая структура и можем действовать свободнее в вопросах осуществления закупочных процедур, таким образом, работы будут завершены в кратчайшие сроки: основной комплекс мероприятий будет осуществлен до открытия выставки МАКС», – заявил первый заместитель гендиректора АО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

Он отметил, что будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и другого спецоборудования по всему периметру аэродрома. Все это, по его словам, позволит «качественно повысить эффективность работы» служб, обеспечив «кардинальное улучшение орнитологической обстановки» в аэропорту.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы. В результате двигатели отказали и произошло возгорание силовых установок.

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