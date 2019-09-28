Назначены дата и место прощания с Марком Захаровым

Прощание с Марком Захаровым состоится во вторник, 1 октября, в театре «Ленком», сообщил директор театра Марк Варшавер.

Варшавер сообщил РИА «Новости», что прощание начнется в 10.00 мск. «Все будет происходить на основной сцене театра «Ленком». А в 14.00 мы отправляемся на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого», – добавил директор театра.

Между тем центральные телеканалы России решили изменить программу вещания в память о режиссере Марке Захарове.

Так, в пресс-службе ВГТРК сообщили, что в субботу в эфире будут показаны фильм Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» и выпуск программы «Белая студия».

«Великому мастеру будет посвящен и специальный выпуск сегодняшней программы «Привет, Андрей», – добавили в пресс-службе телерадиокомпании.

Первый канал, как рассказали в пресс-службе вещателя, посвятит Марку Захарову выпуск программы «Сегодня вечером».

Корректировка эфира произойдет и на НТВ. «В позднем эфире выйдет документальный фильм памяти Марка Захарова», – рассказали в пресс-службе телеканала.

Напомним, художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти народного артиста СССР стало «повторное воспаление легких».

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о последней просьбе Захарова.

На новость о кончине великого мастера отреагировали его коллеги, журналисты, блогеры и общественные деятели.

Соболезнования в связи с кончиной Захарова выразил президент Владимир Путин.