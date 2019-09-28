Коллеги рассказали, чем отличался Захаров

Коллеги художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, а также журналисты, блогеры и общественные деятели отреагировали на новость о кончине великого мастера.

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал Захарова великим человеком и великим мастером. «Марк Захаров был великим во всем. И в отношении к искусству, и к своему театру, и к актерам, с которыми работал. Это был поистине великий мастер. Марк Анатольевич создал удивительную труппу, потрясающий авторский стиль театра со своим языком, со своим миром», – приводит его слова РИА «Новости».

Калягин добавил, что с «уходом такого человека смириться просто невозможно».

«Уходит фантастическое поколение актеров, режиссеров, и молодежь должна впитывать всеми своими фибрами все, что они оставили для них, свои великое наследство. Хочется выразить глубочайшее свое соболезнование и хочется быть рядом с его дочкой Сашей, с театром, с артистами, которые столько времени работали с ним рядом. Вечная ему память», – сказал председатель СТД.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин назвал Марка Захарова выдающимся режиссером театра и кино, заявив, что его кончина – невероятная потеря.

«Уникальная потрясающая человеческая личность. Марк Захаров – это человек, который создал свой собственный мир театра. Я помню его самые первые спектакли «Закат» в Маяковке, «Доходное место» в театре Сатиры. Он создал потрясающий театр Ленком с потрясающей труппой», – подчеркнул Урин.

По его словам, Захаров в своем творчестве никогда не подделывал театр под жизнь, он всегда разговаривал театральным языком. «Он как никто чувствовал время и проблемы современности, но его высказывания всегда чуть отстраненные, ироничные, но всегда очень добрые. Его спектакли могли быть драмой, трагедией, но в них всегда было человеческое тепло и надежда», – сказал Урин.

«Кончина Марка Захарова – невероятная потеря не только для Ленкома, но и для всех нас. Уходит великое поколение», – заключил гендиректор Большого театра.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что Захаров был человеком яростным и страстным.

«Уход Марка Захарова огромная потеря и для тех, кто любил театр «Ленком», и для тех, кто знал его только по телевизионному кино. Он был выдающимся режиссером, человеком, который пришел в театр на крыльях оттепели, и до конца дней хранил то высочайшее чувство театра как места, где улучшаются нравы и формируются смыслы. Театр был для него больше, чем игра, это было место, как писал Герцен, последней инстанцией для выяснения жизненных вопросов», – сказал Швыдкой.

Он отметил, что Захаров был человеком яростным, страстным, остроумным. «Самое главное, он был одним из последних, кто понимал театра как важнейшую трибуну жизни, а не как развлечение», – заключил Швыдкой.

Советник президента России по культуре Владимир Толстой отметил, что Захаров был олицетворением целой эпохи отечественного театра и кино. «Его спектакли собирали аншлаги даже на своих сотых и шестисотых исполнениях, да и просто человек был мудрый, тонкий и талантливый. Будет очень не хватать его нашей аудитории и всем нам. Выражаю искренние соболезнования всем близким и родным Марка Анатольевича», – добавил Толстой.

На новость о кончине Захарова отреагировали в социальных сетях.

Так, телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале лучшие цитаты из фильмов Марка Захарова.

«Марк Захаров. Царство Небесное», – написала главред RT Маргарита Симоньян.

«Умер Марк Захаров. Спасибо ему за великие фильмы нашего детства. Светлая память…» – написал историк и радиоведущий Армен Гаспарян.

«Спасибо! Давайте маленький перерыв сделаем»: Умер Марк Захаров, великий театральный и кинорежиссер, подаривший нам золотые комедии советского кино», – написал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Сегодня умер Великий Режиссер Марк Захаров. Ему было 85 лет. Ушла эпоха...» – написал журналист и блогер Олег Лурье.

«Вечная память!» – написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Ох, какая потеря», – написал журналист и политолог Александр Сосновский.

«Светлая память...» – написала телеведущая Ксения Собчак.

«Марку Анатольевичу благодарен за все. Но особенно за финал «Убить Дракона», где и заключено главное отличие от декларативного прекраснодушия «Дракона» Шварца. Узнать на смене стран, что Ланцелот – часть системы, плоть от плоти системы и необходимое условие для жизни системы любого Дракона; и ничего в этом странного нет, просто так заведено; поэтому каждому Дракону по Ланцелоту, и так до бесконечности – это дорогого стоит, да и экономит кучу времени и сил. Камера, общий план, все уходят в даль сквозь дым от сожженного партбилета, титры, светлая память», – написал журналист Юрий Васильев.

Напомним, художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни.

Директор Ленкома Марк Варшавер рассказал о последней просьбе Захарова.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА «Новости», что память Захарова обязательно должна быть увековечена в столице.

«Это такой человек и такая личность, что тут даже спрашивать не надо в силу того, что он сделал для отечественного театра», – сказал Герасимов.

Он также отметил, что, скорее вопрос уже стоит, как именно будет увековечена. «Вопрос здесь может стоять ко всем нам, как, где и когда... Здесь может быть все», – сказал Герасимов.

«Это ушел последний могиканин, великий наш репертуарный российский театр», – добавил Герасимов.