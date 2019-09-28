Директор Ленкома рассказал о последней просьбе Марка Захарова

Перед смертью режиссер и художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров просил врачей отпустить его в театр, пишут СМИ.

В конце августа Марка Захарова госпитализировали с диагнозом двусторонняя пневмония.

Ситуация очень удручала режиссера, который никогда не любил больниц и долгого отсутствия на работе. Директор театра Ленком Марк Варшавер рассказал «Московскому комсомольцу», что первый вопрос, который ему задал друг и коллега: «Долго меня здесь будут держать?»

9 сентября Марка Захарова выписали из Боткинской больницы, однако в скором времени он снова был госпитализирован с повторным воспалением легких.

Напомним, художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни.