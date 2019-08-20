В театре прокомментировали состояние здоровья Марка Захарова

Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров госпитализирован с подозрением на воспаление легких, сейчас врачи проводят необходимые анализы для подтверждения диагноза, сообщил директор театра Марк Варшавер.

«Ничего страшного нет, есть подозрения на воспаления легких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан. Мы надеемся, что [Захаров] отделался легким испугом», – передает ТАСС слова Варшавера.

Он добавил, что Захарова врачи обещали выписать через два-три дня.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован в реанимацию одной из московских клиник.