Марк Захаров попал в реанимацию

Режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован в реанимацию одной из московских клиник, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, последние несколько дней Захаров чувствовал недомогание, но не обращался к врачам. В больницу режиссер отправился лишь после того, как у него началась тяжелая одышка.

По предварительным данным, у Захарова диагностировано воспаление легких, состояние режиссера оценивается как тяжелое, но стабильное.

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