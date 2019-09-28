Умер Марк Захаров

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни, сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», – приводит его слова ТАСС.

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Марк Анатольевич Захаров родился в Москве 13 октября 1933 года. Советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Художественный руководитель и главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком») с 1973 года.

Герой Труда Российской Федерации (2018). Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1987) и трех Государственных премий России (1992, 1997, 2002). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».