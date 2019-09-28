Названа причина смерти Марка Захарова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что причиной смерти народного артиста СССР Марка Захарова стало «повторное воспаление легких».

Варшавер сообщил, что у Захарова было «повторное воспаление легких», что и привело к смерти артиста, передает «Московский комсомолец».

В августе стало известно, что Захаров был госпитализирован с подозрением на воспаление легких. 9 сентября СМИ сообщали, что режиссера выписали из больницы.

Напомним, о смерти Марка Захарова стало известно в субботу, 28 сентября. Причиной была названа «продолжительная болезнь».