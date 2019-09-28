Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Президент России Владимир Путин выражает глубокие соболезнования в связи со смертью режиссера, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования его родным и близким», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни.

Захаров был госпитализирован 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали из больницы. Причиной смерти народного артиста СССР стало «повторное воспаление легких».

Директор Ленкома Марк Варшавер рассказал о последней просьбе Захарова.

Коллеги Захарова, а также журналисты, блогеры и общественные деятели отреагировали на новость о кончине великого мастера.