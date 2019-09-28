На Западе оценили первый совместный полет «Охотника» и Су-57

Публикации американского издания The War Zone и британского таблоида The Daily Mail о первом совместном полете новейшего российского беспилотника «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57 вызвали активный отклик читателей в комментариях.

Многие читатели обратили внимание на продвинутость российских технологий в области производства современной боевой техники, по достоинству оценив при этом внешний вид новинок. Кроме того, некоторые комментаторы отметили, что Россия грамотно использует имеющиеся финансовые ресурсы, передает РИА «Новости».

«Как получается, что Россия с меньшим ВВП и меньшими затратами на оборону, чем Великобритания, не говоря уже о всем Евросоюзе, может создавать военную технику, которая им нужна для защиты, [при этом она] в большинстве случаев производит вооружение, превосходящее наше. У нас больше нет инженеров?» – задался вопросом читатель euexit.

«Хорошие технологии у россиян», – отметил пользователь dai2000.

«Неплохо со стороны русских. Я действительно считаю, что это отличная концепция и огромный шаг вперед для них», – указал MrRaptor.

«Впечатляет, что самый продвинутый и известный боевой беспилотник – российский», – обратил внимание другой пользователь.

Накануне Минобороны сообщило о первом совместном полете «Охотника» и Су-57.

Газета ВЗГЛЯД изучала возможности новейшего российского беспилотника и еще в августе предсказывала, что «Охотник» станет напарником Су-57.

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