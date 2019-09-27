Канделаки высказалась о заработке родителей на детях-блогерах

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала историю уроженки Краснодарского края Анастасии Радзинской, которая с двухлетнего возраста усилиями родителей превратилась в успешного блогера с заработком около полумиллиона долларов в месяц.

«Журнал Forbes пишет о Насте Радзинской (хочется сказать «владелице суперпопулярных YouTube-блогов Like Nastya и Like Nastya Vlog», но не будем спешить). Девочке было два года, когда родители устроили ей персональное шоу «За стеклом», успешно монетизируя внимание зрителей к неподдельным эмоциям Насти», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«Сегодня на ее каналах 34,4 и 14,3 млн подписчиков и более 20,5 млрд просмотров видео. Доход составляет около 500 тыс. долларов в месяц, и Настя Радзинская давно уже является звездой в масштабах всей планеты», – продолжает телеведущая.

«При этом меня удивляет, что Forbes, который весь про деньги, пишет простую историю успеха, и когда слышит от родителей Насти, что она всего лишь актер, а в продакшн вовлечено большое количество людей, не задается очевидным вопросом: а кому принадлежит личный бренд Насти и кто является конечным бенефициаром этого предприятия?» – задается вопросом Канделаки.

«Может быть, мы столкнулись с правом родителей на интеллектуальную собственность девочки в силу их биологической связи?» – рассуждает телеведущая.

«Сейчас, в пять лет, Настя радуется киндер-сюрпризам, прыжкам на батуте и новым платьям, но рано или поздно поймет, что всю эту сказку ей никто не дарил, а она зарабатывала ее самостоятельно. Потом, в мемуарах, Настя напишет, что сделала себя сама, только долгое время об этом не подозревала», – считает Канделаки.

«История про крайне избирательный подход родителей к рекламодателям и огромный заработок с прероллов вообще умиляет. Forbes вооружается целым набором луп, когда изучает мою декларацию, а тут бэйби-блогер вызывает столько очарования, что все принимается на веру. По-моему, история Насти стоит того, чтобы раскрыть все аспекты ее успеха, ведь таких историй будет все больше», – заключила Канделаки.

Добавим, что в настоящее время широко обсуждается история 16-летней экологической активистки Греты Тунберг, выдвинутой на Нобелевскую премию мира. Девочка заявила, что мировые лидеры, собравшиеся в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство. Она обвинила Организацию Объединенных Наций в пустословии, так как члены ООН обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики» вместо экологии.

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Президент США Дональд Трамп подшутил над активисткой, назвав ее «очень счастливой девочкой».

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что Тунберг является заказным проектом для манипуляции общественным мнением.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о выступлении Греты Тунберг.

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