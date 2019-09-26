Водитель Lamborghini не пропустил скорую в Москве

В Москве водитель спортивного автомобиля Lamborghini не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала на вызов.

Инцидент произошел примерно в 1.00 мск на Волоколамском шоссе, сообщает интернет-портал канала «Звезда».

Трасса была почти пустой, у водителя Lamborghini имелась возможность мгновенно перестроиться в правый ряд, однако водитель почти минуту не уступал дорогу машине со включенным спецсигналом и проблесковым маячком.

После он все же уступил дорогу, однако инцидентом уже заинтересовались в столичной ГИБДД.

В данный момент там изучают видеозапись и устанавливают личность владельца Lamborghini. Ему грозит штраф и лишение прав на срок от трех месяцев до года.

Ранее в Москве легковой автомобиль не пропустил машину скорой, в которой находился ребенок.

Отметим, что в 2019 году было ужесточено наказание за непропуск машины скорой помощи.

Помешавшего медикам оказывать помощь лишат свободы на срок до двух лет, если его действия привели к причинению тяжкого вреда здоровью пациента, или же на срок до четырех лет, если в результате пациент умер.

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