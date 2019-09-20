Водитель не пропустил скорую с ребенком в Москве

Легковой автомобиль не пропустил машину скорой помощи на Ленинградском шоссе в Москве, в которой находился ребенок.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дорожный инцидент зафиксировал видеорегистратор, находившийся в машине скорой.

Отмечается, что в машине скорой помощи был ребенок, которого везли в больницу для госпитализации.

Напомним, в 2019 году было ужесточено наказание за непропуск машины скорой помощи.

Помешавшего медикам оказывать помощь лишат свободы на срок до двух лет, если его действия привели к причинению тяжкого вреда здоровью пациента, или же на срок до четырех лет, если в результате пациент умер.

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