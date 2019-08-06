Ужесточено наказание за непропуск машины скорой помощи

Во вторник вступил в силу закон, предусматривающий наказание за воспрепятствование работе медиков. В том числе ужесточили меры за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.

Уголовный кодекс дополнили новой статьей, по которой воспрепятствование «деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи» может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы, передает ТАСС.

Так, помешавшего медикам оказывать помощь лишат свободы на срок до двух лет, если его действия привели к причинению тяжкого вреда здоровью пациента, или же на срок до четырех лет, если в результате пациент умер.

Кроме того, статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК дополняются новыми квалифицирующими признаками – это совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга.

Максимальное наказание по статье 115 может составить до двух лет лишения свободы, по статье 119 – до пяти лет заключения.

Другим законом в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) были установлены штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. рублей за воспрепятствование работе медиков, если создание помех не сказалось на состоянии пациента.

Кроме того, ужесточаются санкции для водителей, не пропустивших скорую помощь или другие машины экстренных служб со включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом.

Ранее за такое правонарушение было установлено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей либо лишение прав на срок до трех месяцев. Теперь закон повышает суммы штрафов до 3-5 тыс. рублей, а срок лишения прав может составить от трех месяцев до года.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание для тех, кто мешает работе медицинских работников, в том числе препятствует проезду машин скорой помощи на дорогах.