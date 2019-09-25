Воспитывающий 70 приемных детей священник арестован судом в Оренбурге

Районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Саракташской обители, который, по сообщениям СМИ, воспитывает около 70 приемных детей.

По словам представителя Ленинского районного суда Оренбурга, по ходатайству следствия суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 ноября, передает РИА «Новости».

В СКР по Оренбургской области отказались комментировать ситуацию.

В среду на Урале задержали настоятеля Саракташской обители протоиерея Николая Стремского. В тот же день священника отстранили от служения.