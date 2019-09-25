Воспитывающего 70 приемных детей священника отстранили от служения

Арестованный в среду настоятель Саракташской обители в Оренбургской области протоиерей Николай Стремский, который воспитывает 70 приемных детей, отстранен от служения.

«Указом Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Оренбургского и Саракташского, протоиерей Николай Стремский, запрещен в священнослужении на время ведения следствия», - сообщается на сайте Оренбургской митрополии.

Ранее сообщалось об аресте Стремского, вероятной причиной стали жалобы его приемных детей, однако точную причину МВД не называет