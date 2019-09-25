Воспитывающего 70 приемных детей священника задержали на Урале

В Оренбургской области задержали настоятеля Саракташской обители протоиерея Николая Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей.

По данным местных СМИ, священник был доставлен в районный суд Оренбурга для избрания меры пресечения. Однако о том, какое ему предъявлено обвинение не сообщается. Заседание проходит в закрытом режиме, передает «Интерфакс».

Отмечается, что задержание священника может быть связано с жалобами его приемных детей.

В местной епархии заявили, что прокомментируют задержание только после того, как получат подробности от следственных органов.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке священник с электрошокером подрался с женщиной.