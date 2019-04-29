Священник с электрошокером подрался с женщиной в Новокузнецке

В Новокузнецке священник и его жена подрались с прохожими из-за просьбы увести собаку.

На кемеровском портале City-n опубликовано видео, снятое в Новокузнецке, на котором видно, как спорят, предположительно, священник, его жена и еще две женщины. По данным портала, конфликт начался якобы из-за того, что прохожая попросила попадью увести в сторону собаку, которую та выгуливала. Женщина в ответ якобы напала на прохожую, использовав электрошокер, после чего отдала его мужу. Вторая прохожая попыталась вступиться за первую и задержать обидчиков до приезда полиции, но встретила отпор.

Руководитель информационного отдела Новокузнецкой епархии Виктор Буглаков заявил, что епархия проверит инцидент со священником и электрошокером.

«Пока мы не проверили это. Только собираемся. Но если подтвердится факт канонического нарушения священником дисциплины, то будет назначена комиссия епархиального суда по данному случаю», – заявил Буглаков РИА «Новости».