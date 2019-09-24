Новак объяснил суть «нулевого варианта» мирового соглашения Газпрома и «Нафтогаза»

Министр энергетики Александр Новак объяснил, что под «нулевым вариантом» мирового соглашения между Газпромом и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу имеется в виду отсутствие взаимных финансовых претензий.

«Нулевой вариант – это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов», – передает его слова РИА «Новости».

О «нулевом варианте» он говорил в четверг после раунда трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе. Тогда Новак заявил, что позиция России заключается в урегулировании взаимоотношений «по нулевому варианту» в рамках мирового соглашения. В противном случае, отметил он, разбирательства и апелляции будут продолжаться еще долго.

Россия предложила Украине мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом еще в июне.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам Газпрома и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Газпром обжаловал решение. Основные слушания по апелляции начнутся в Швеции в октябре 2019 года.