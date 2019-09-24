Сальвини заявил о важности сотрудничества России и Европы

Лидер партии «Лига», бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о важности того, чтобы Россия была союзником Европы.

«Я ездил в Россию, чтобы завязать хорошие отношения, потому что предпочитаю видеть Россию в качестве союзника Европы. Считаю Путина и Трампа двумя крупными союзниками», – заявил Сальвини в эфире итальянского канала Skytg24, передает РИА «Новости».

Кроме того, он в очередной раз отверг все обвинения в том, что партия «Лига» получала финансирование со стороны России, назвав это «сюрреалистической историей».

Сальвини уточнил, что не получал «ни одного рубля, ни одного евро, ни одной детской булочки». «Мне совершенно нечего прояснять по этому поводу, тем более что сейчас ведется расследование», – заявил Сальвини, выразив полное доверие следственным органам Италии.

Напомним, летом 2019 года издание Buzzfeed опубликовало материал, где сообщалось, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию.

Сам Сальвини опроверг публикацию BuzzFeed, заявив, что не получал помощь от России. Однако прокуратура Милана открыла расследование о предполагаемом финансировании «Лиги».

В Кремле на это заявили, что «никогда ни одна политическая партия и ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки».