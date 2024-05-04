Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.0 комментариев
Патриарх Кирилл провел церемонию у Храма Христа Спасителя
Накануне Пасхи, которая в этом году отмечается 5 мая, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи, пасхи и крашеные яйца в Москве.
Церемония освящения прошла у Храма Христа Спасителя после литургии Великой субботы, передает ТАСС.
Верующие со всей Москвы собрались у храма, чтобы освятить свои праздничные угощения. Патриарх Кирилл окропил святой водой куличи, пасхи и яйца, а также благословил верующих.
Помимо Храма Христа Спасителя, освящение куличей проходило во всех храмах Москвы и других городов России.