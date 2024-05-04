Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.12 комментариев
Ученые зафиксировали на Солнце пять вспышек высокого класса
По данным Института прикладной геофизики (ИПГ), на Солнце произошло пять вспышек высокого класса М.
Самая мощная вспышка, класса M9.1, была зафиксирована в 09:19 мск. Она сопровождалась 28-минутным выбросом рентгеновского излучения и нарушением коротковолновой радиосвязи, передает ТАСС.
Другие вспышки, зафиксированные в этот день, имели классы M1.2, M1.1, M2.4 и M1.6. Первая вспышка была зарегистрирована в 01.45 мск.
Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами корональной массы (СМE). Эти облака плазмы, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.