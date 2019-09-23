Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

Телекомпания «Игра-ТВ» сообщила, что Александр Друзь вернется в шоу «Что? Где? Когда?».

«Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет», – сказано на сайте «Игра-ТВ».

Отмечается, что в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова.

«Мы с глубоким уважением относимся к создателям «Что? Где? Когда?» и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними», – сказали в пресс-службе Первого канала, передает ТАСС.

Напомним, в феврале 2019 года редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить ради выигрыша в шоу «Кто хочет стать миллионером?». В ответ знаток сам обвинил редактора в попытке подкупа. Первый канал обещал разобраться в ситуации. Оба были отстранены от участия в программах телеканала.

Позже Друзь извинился за «свои действия», однако Бер усомнился в его искренности.